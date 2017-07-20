İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik güçleri, sabah saatlerinin itbaren göçmen tacirlerine karşı başlattığı operasyon halen devam ediyor.
Resmi olmayan bilgilere göre operasyon Araçinova ve Kumanova köylerinde yapılıyor. Bakanlık şu ana kadar kaç kişinin gözaltına alındığı veya kaç göçmenin bulunduğunu ise açıklamıyor.
Operasyonun sona ermesinin ardından yapılacak resmi açıklama bekleniyor.
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