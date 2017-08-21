İdrizova hapishanesinde yaşanan olayla ilgili İçişleri Bakanlığı resmi bir açıklama yaptı.

Polis raporuna göre dün gece saat 22.30 sularında, kadın koğuşunun önünde maskeli iki erkeğin camlara çeşitli nesneler attığı bilgisi hapishane görevlilerine iletildi.

Gardiyanlar ve diğer görevliler söz konusu maskeli şahısları tespit etti. Dur ihtarına uymayan şahıslar, iki el uyarı ateşine de aldırış etmeyerek İdrizova köyüne doğru kaçtı.

İçişleri Bakanlığı, söz konusu saldırganların yakalanması için çalışmalar yürütüldüğünü kamuoyuyla paylaştı.