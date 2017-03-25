



Makedonya Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Agim Nuhiu, dün T.C. Üsküp Büyükelçiliği makam aracına saldırı girişimi nedeniyle konuyla yakından ilgilenmek ve geçmiş olsun dileklerini sunmak için Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçiliğini ziyaret etti.

T.C. Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara görüşmede İçişleri Bakanı Agim Nuhiu'ya ilgilerinden dolayı teşekkürlerini iletti.



