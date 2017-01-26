Yapılan yazılı açıklamada, Bakan Nuhiu'nun sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden, vatandaşlarla sürekli irtibat halinde olan ülkenin en önemli kurumlarından biri İçişleri Bakanlığının vatandaşların haklarını korumaya yönelik hangi adımları atacağı doğrultusunda fikir aldığı belirtildi.
Sivil toplum kuruluşları temsilcileri, insan haklarının gelişmesi için özellikle son dönemde polisin rolünün önem arz ettiği ifade etti.
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