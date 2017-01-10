



Makedonya Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Agim Nuhiu, dün yaklaşık 70 mültecinin barındığı Sırbistan sınırı yakınında bulunan Tabanovce mülteci kampını ziyaret etti.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Nuhiu'nun mülteci kampının çalışmaları hakkında bilgi aldığı ifade edildi.Bakan Nuhiu bu ziyaretinde, kampın ve içinde barınan mültecilerin durumu hakkında da bilgi aldı.



İçişleri Bakanı Agim Nuhiu, ziyareti sırasında mülteci çocuklara yeni yıl paketleri de hediye etti.

Tabanovce Mülteci Kampında, çoğunlukla Ortadoğu ülkelerinden göç eden ve Avrupa ülkelerine doğru giden yaklaşık 70 mülteci yer alıyor.



