



Makedonya Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Agim Nuhiu Doğu Makedonya'da bulunan İştip şehrini ziyaret etti. Bu ziyareti kapsamında Bakan Nuhiu İştipli vatadanşlarla bir araya geldikten sonra İştip merkezinde bulunan camiye de gitti.

Bakan Nuhiu cami ziyaretinde Müftü ve cami cemaati ile de bir araya geldi.

Yaptığı açıklamada Bakan Nuhiu, "'Nasılınız' projesi kapsamında ziyaretlerimize devam ediyoruz. Bu kapsamda vatandaşlarımıza İçişleri Bakanlığı ilgi alanında ne tür sorunlarla karşılaştıklarını soruyoruz." dedi.

Vatandaşlar ise bu projeyi olumlu olarak değerlendiriyor ve daha sıklıkla bu tür görüşmelerin gerçekleşmesini istiyor.