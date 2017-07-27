İçişleri Bakanı Oliver Spasovski, dün dini liderlerle bir araya gelerek bir iş toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya, Makedonya İslam Birliği Başkanı Süleyman Recepi, Makedon Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Stefan, Üsküp Piskoposu ve Piskoposlar Lideri Kiro Stoyanov, Evanjelik-Metodist Kilisesi Başkanı Emil Zaev ve Makedonya Yahudi Birliği Başkanı Berta Romano katıldı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, dini liderlerin ilk kez bir İçişleri Bakanıyla bu tür formatta görüşmeler yapmasından duydukları memnuniyeti dile getirdiği ve dini kötü amaçlarla kullanılmaması için bu tür toplantılara ihtiyaç duyulduğunu kaydettiği belirtildi.



Çok kültürlü ve etnili bir toplumda dini hoşgörü ile farklılıklara saygı duyma prensiplerinin uygulanmasının büyük bir önem arz ettiği konusunda fikir birliğine varılan toplantı hakkında yapılan açıklamada, “Dini liderler, yakın dönemde Luboten köyündeki mezarlıklara yapılan saygısızlık ve Üsküp’teki bir özel anaokulunda çocukların istismar edilmesi gibi hadiseleri göz önünde bulundurarak, dini nefreti körüklendiren her türlü eylemi kınadı” denildi.

Bakan Spasovski, dini nefretin önüne geçilmesi için kayıtsız şartsız çalışacaklarını dile getirirken, son dönemlerde rahatsızlık verici olaylar hakkında kamuoyunun en kısa sürede bilgilendirileceğini duyurdu.