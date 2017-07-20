Hükümet dün düzenlediği bakanlar kurulu toplantısında hükümet sözcüsü görevine Mile Boşnakovski’yi atadı.
Yapılan açıklamada hükümet çalışmalarının doğru bir şekilde kamuoyuna yansıtılması açısından bu atamanın önemli olduğu ifade edildi. Boşnyanovski hakkında ise açıklamada kendisinin bu alanda tecrübeli bir isim olduğu da belirtildi.
Boşnyakovski’nin özgeçmişinde ise bir çok yerli ve uluslararası kurumda çalıştığı ve iletişim alanında uzman olduğu kaydediliyor.
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