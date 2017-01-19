Ülke genelinde kutlanan Vodici bayramında suya haç atma töreni de yapılıyor. Haçı yakalamak için ise onlarca Ortodoks vatandaş suya atlıyor. Voditsi bayramı, Hıristiyanlığın en önemli bayramlarından biri olarak gösteriliyor ve haçı sudan çıkartanın Tanrıyla bütünleştiğine inanılıyor.
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