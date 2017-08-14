Devlet İstatistik Kurumu, Haziran ayına ilişkin turizm verilerini açıkladı.

Geçen yılın aynı dönemine göre turist sayısında %18,1’lik artış görülürken, 62 bin 392’si yabancı olmak üzere toplam 84 bin 778 turist Haziran’da Makedonya’yı gezdi. Geceleme sayısı da %14,6 artarak 197 bin 16’ya yükseldi.

Türk turistler Haziran ayında da Makedonya’yı en çok ziyaret edenlerin başında yer aldı. 62 bin 392 turistten 10 bin 818’i Türklerden oluştu. Türk turistlerin geceleme sayısı ise 15 bin 589 olarak kayda geçti. Ocak-Haziran ayları arasında Türkiye’den gelen turist sayısı 49 bin 70’e yükseldi.

Türk turistleri 4 bin 639 turistle Hollandalılar, 3 bin 873 turistle Bulgarlar izledi. Yunanistan, Kosova, Arnavutluk ve Sırbistan gibi komşu ülkelerden de çok sayıda turist ülkemize geldi.

Yabancı turistlerin en uğrak noktası ise Üsküp oldu. 26 bin 716 turist Üsküp’e gelirken, başta Ohri olmak üzere göllere giden turist sayısı 23 bin oldu. Yabancı turistlerin büyük bir bölümü dört yıldızlı otellerde konaklamayı seçti. İkinci tercih beş, üçüncü tercih ise üç yıldızlı oteller oldu.