Hafta sonu ve dün bulutlu ve buna bağlı olarak düşen hava sıcaklıkları, bugünden itibaren artamaya başlayacak.

Meteoroloji İdaresinin verilerine göre bugün Makedonya genelinde güneşli bir hava etkili olacak. En yüksek sıcaklıklar 12 ile 18 derece arasında değişecek. Başkent Üsküp’te de güneşli bir hava tahmin edilirken, en yüksek sıcaklık 17 dereceyi görecek.

Yarın da güneşli havayla birlikte sıcaklıklar daha da artacak. En yüksek sıcaklıkların 23 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

Perşembe ve Cuma günü güneşli ve az bulutlu bir havayla birlikte en yüksek sıcaklıklar 23 ve 20 dereye kadar çıkacak.