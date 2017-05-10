Birkaç gündür bulutlu ve yağışlı havanın etkisinde olan Makedonya’da bugün bulutlu ve yer yer güneşli bir hava hakim olacak. Batı kesimlerde öğleden önce beklenen hafif şiddetli yağışın ardından hava parçalı bulutlu olacak.

Meteoroloji İdaresinin verilerine göre en yüksek hava sıcaklıkları 12 ile 24 derece arasında değişecek.

Perşembe’den Cumartesi gününe kadar ise meteoroloji bol güneşli bir hava müjdeledi. Hava sıcaklıkların ciddi ölçüde artması beklenirken, Vardar nehri kıyısındaki şehirler de güney bölgelerde sıcaklıklar 30 dereceye kadar dayanacak.