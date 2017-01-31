Son yılların en soğuk kışının geçtiği Makedonya’da, bu hafta itibariyle hava sıcaklıkları yükselecek.

Hidrometeoroloji idaresinin verilerine göre bugün parçalı bulutlu ve güneşli bir hava beklenirken, güneşin özellikle Kuzeydoğu kesimlerde kendini daha fazla göstermesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının 1 ile 9 derece arasında değişmesi tahmin edilirken, Üsküp’te en yüksek sıcaklık 4 derece olacak.

Meteorologlar, yarın, Perşembe ve Cuma günleri için de parçalı bulutlu ve güneşli bir hava tahmininde bulunuyor. Yarınki en yüksek sıcaklıkların 2 ile 8, Perşembe günü ise 4 ile 10 derece arasında değişmesi bekleniyor. Cuma günü ise sıcaklıkların 11 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.