Meteoroloji İdaresinin verileri göre bugün Makedonya’da hava öğleden önce çok bulutlu ve yer yer yağmurlu, öğleden sonra ise az bulutlu olacak. Vardar nehri boyunca özellikle öğleden sonra daha şiddetli Kuzey ve Kuzeybatıdan esecek rüzgarlar etkisini gösterecek.

En yüksek hava sıcaklıkları 8 ile 16 derece arasında değişecek.

Üsküp’te de öğleden önce çok bulutlu bir havanın hakim olması beklenirken, öğleden sonra hava açılacak ve en yüksek sıcaklık 12 dereceye kadar çıkacak.

Yarın da benzer bir hava bekleyen meteorologlar, hafta sonu ve önümüzdeki hafta başında sıcaklıkların ciddi oranda artacağını tahmin ediyor. Sıcaklıkların güney kesimlerde 20 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.