Hafta sonu ortalama 15 derece kadar düşen sıcaklıkların ardından Makedonya genelinde bugünden itibaren hava yeniden ısınacak.

Meteoroloji İdaresinin verilerine göre bugün en yüksek sıcaklığın 33 dereceyi görmesi beklenirken, hava güneşli ve az bulutlu olacak. Başkent Üsküp’te en yüksek sıcaklık 30 dereceyi görecek.

Tahminlere göre yarın ve Çarşamba günü güneşl ive az bulutlu bir havayla birlikte sıcaklıklar 35 ile 36 dereceye kadar çıkacak. Perşembe günü güneşli havayla beraber en yüksek sıcaklık 37 derece olacak.