Makedonya genelinde son birkaç gündür değişken bir hava hakim olurken, bugün güneşli bir hava bekleniyor.

Meteoroloji İdaresinin verilerine göre güneşli hava ülke genelinde etkili olarak. En yüksek sıcaklıklar 16 ile 23 derece arasında değişecek. Daha yüksek kesimlerde parçalı bulutlu bir hava görülecek. Başkent Üsküp de güneşli olacak ve sıcaklıklar 20 dereceyi görecek.

Yarın da güneşli bir hava bekleyen meteorologların tahminlerine göre sıcaklıklar 24 dereceye kadar çıkacak. Dağlık kesimlerde hafif yağmur uyarısı yapıldı.

Çarşamba ve Perşembe günleri ise parçalı bulutlu bir hava tahmin edilirken, en yüksek sıcaklıkların 21 ve 22 dereye kadar çıkması öngörülüyor.