Soğuk geçen Ocak ayının ardından bugünden itibaren Makedonya genelinde havalar ısınacak.

Meteoroloji İdaresinin verilerine göre bugün Makedonya’da güneşli bir hava hakim olacak ve sıcaklıklar 13 dereceye kadar çıkacak. Üsküp’teki en yüksek sıcaklık ise 10 derece olacak.

Yarın da benzer bir hava beklenirken, sabah saatlerinde hava biraz daha soğuk olacak. Salı günü için meteorologlar en yüksek sıcaklıkların 8 ile 13 derece arasında değişmesini tahmin ediyor.

Çarşamba ve Perşembe günleri ise sıcaklıklar 16-17 dereye çıkacağı gibi yine güneşli ve yer yer bulutlu bir hava bekleniyor. Cuma günü