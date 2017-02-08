Meteoroloji İdaresi, beş günlük hava durumu tahminlerini açıkladı.

Bugün Makedonya genelinde az bulutlu ve güneşli bir havanın hakim olması beklenirken, en yüksek sıcaklıklar 5 ile 11 derece arasında değişecek. Üsküp’te de aynı havanın hakim olması öngörülürken, en yüksek sıcaklık 8 dereceye kadar çıkacak.

Yarın bulutlu bir hava tahmininde bulunan meteorologlar, Cuma günü hava sıcaklıklarının düşmesi ve hafif şiddetli yağmur bekliyor.

Hafta sonunda ise sıcaklıkların ciddi şekilde düşmesi, sabah saatlerinde ülke genelinde sıfırın altında olacağını tahmin ediyor.