

Geçtiğimiz birkaç günde Makedonya’da 30 derecenin altına düşen sıcaklıklar, dünden itibaren mevsim normallerine dönmeye başladı.

Meteoroloji İdaresinin tahminlerine göre bugün ülke genelinde güneşli ve parçalı bulutlu bir hava beklenirken, sıcaklıklar 33 dereceye kadar çıkacak. Üsküp’te güneşli bir havayla birlikte en yüksek sıcaklık 32 dereceyi görecek.

Önümüzdeki birkaç günde sıcaklıklar kademeli olarak artacak. Perşembe günü 34, Cuma ise 35 dereceye çıkması beklenen sıcaklıklar, Cumartesi günü 37 dereceyi görecek.