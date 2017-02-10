Son günlerde artan hava sıcaklıkları bugün de etkisinin gösterecek. Meteoroloji İdaresi, çok bulutlu bir hava tahmininde bulunurken, dağlık kesimlerde ise güneş kendini gösterecek.

Ülke genelinde en yüksek sıcaklıklar 5 ile 9 derece arasında değişecek.Üsküp’te de çok bulutlu bir hava beklenirken, en yüksek sıcaklık 9 derece olacak.

Cumartesi ve Pazar günü sıcaklıklarda hafif bir düşüş beklenirken, Pazartesinde itibaren sıcaklıklar artmaya başlayacak.