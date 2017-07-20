Meteoroloji İdaresi, bu haftaya ilişkin hava durumu tahminlerini açıkladı.

Bugün Makedonya genelinde güneşli ve çok sıcak bir gün beklenirken, hava sıcaklıkları 39 dereceye kadar çıkacak. Üsküp’te sıcaklıklar 38 dereceyi görecek.

Salı ve Çarşamba günleri yine ülke çapında güneşli ve sıcak bir hava tahmininde bulunan meteorologlar, sıcaklıkların 40 derece olmasını bekliyor.

Perşembe ve Cuma günü ise sıcaklıkların ortalama 5 derece düşmesi, hafta sonunda ise yine sıcaklıkların düşmeye devam edip yağmur yağışlarının gelmesi bekleniyor.