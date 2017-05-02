Makedonya genelinde bugün mevsim normallerinin üstünde sıcaklıklar yaşanacak. Meteoroloji İdaresinin verilerine göre bugün bizi güneşli bir gün beklerken, öğleden sonra dağlık kesimlerde ve Kuzeybatı bölgesinde hafif yağmur yağacak.

En yüksek hava sıcaklıkları 24 ile 30 derece arasında değişecek.

Güneşli ve öğleden sonra bulutlu bir havanın beklendiği Üsküp’te sıcaklıklar 28 dereceyi görecek.

Meteorologlar, önümüzdeki günlerde de hava sıcaklıklarının değişmesini beklemezken, en yüksek sıcaklıklarda 2 derece kadar düşüş yaşanması bekleniyor. Bunun dışında öğleden sonra özellikle Perşembe ve Cuma günleri bazı bölgelerde hafif şiddetli yağış beklentisi bulunuyor.