Sabah saatlerinde ülke genelindeki sıfırın altındaki sıcaklıklara rağmen, gün içerisinde hava ısınacak.

Meteoroloji İdaresi, tüm ülkede bugün havanın güneşli olmasını ve hava sıcaklıklarının 8 ile 14 derece arasında değişmesini beklediklerini açıkladı.

Üsküp’te de güneşli bir hava beklenirken, en yüksek sıcaklık 10 dereceye kadar çıkacak.

Cuma gününe kadar havaların güneşli olacağını tahmin eden meteorologlar, Cumartesi ve Pazar günü sabah saatlerinde sis ve bulutlu bir hava, akşam saatlerinde ise yağmur öngörüsünde bulundu.