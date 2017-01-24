Dün geceden itibaren etkili olan Pelagonya’da orta, Güneybatı bölgelerinde hafif şiddetli kar yağışı sabah saatlerinde de devam ediyor.
Saat 08.00’de yapılan ölçümlerde Berova -10’la en soğuk yer olurken, termometreler Kalkandelen’de -9, Kriva Palanka ve Mavrova’da -8, Ustrumca’da -7, Üsküp, Debre, İştip ve Kumanova’da -6, Manastır ve Pirlepe’de -3, Ohri ve Gevgeli’de 0 dereceyi gösterdi.
Gün içerisinde belli aralıklarla hafif kar yağışı beklenirken, Güneydoğuda karla karışık yağmur yağacak. Kar kalınlığının dağlık bölgelerde yağışlar yüzünden 5 ile 10 santimetre arasında artacağı tahmin ediliyor.
Meteorologlar, ülke genelinde en yüksek hava sıcaklıklarının -2 ile 4 derece arasına değişmesini bekliyor.
Yarın çok bulutlu ve soğuk bir hava öngörülürken, Perşembe gününden Pazar’a kadar bulutların azalması bekleniyor. Tahminlere göre Cumartesi gecesi hava sıcaklıkları -16 ile -6 derece arasında değişecek.
Grip Vakalarında Azalma Görüldü
Örencilerin Okula Başlaması Grip Salgınını...
Hava Durumu Tahminleri Ne Diyor
Kış Şartları Ulaşımı Zorluyor
“Kişisel Verileriniz Kötüye Kullanılırsa...
Meteorolojiden Hafif Şiddetli Kar Uyarısı
“Potkup” (Rüşvet) Davasının Yeni Duruşması...
Nuzi Şahin Doğduğu Yerde Toprağa Verildi
Yorumlar