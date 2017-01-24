Dün geceden itibaren etkili olan Pelagonya’da orta, Güneybatı bölgelerinde hafif şiddetli kar yağışı sabah saatlerinde de devam ediyor.

Saat 08.00’de yapılan ölçümlerde Berova -10’la en soğuk yer olurken, termometreler Kalkandelen’de -9, Kriva Palanka ve Mavrova’da -8, Ustrumca’da -7, Üsküp, Debre, İştip ve Kumanova’da -6, Manastır ve Pirlepe’de -3, Ohri ve Gevgeli’de 0 dereceyi gösterdi.

Gün içerisinde belli aralıklarla hafif kar yağışı beklenirken, Güneydoğuda karla karışık yağmur yağacak. Kar kalınlığının dağlık bölgelerde yağışlar yüzünden 5 ile 10 santimetre arasında artacağı tahmin ediliyor.

Meteorologlar, ülke genelinde en yüksek hava sıcaklıklarının -2 ile 4 derece arasına değişmesini bekliyor.

Yarın çok bulutlu ve soğuk bir hava öngörülürken, Perşembe gününden Pazar’a kadar bulutların azalması bekleniyor. Tahminlere göre Cumartesi gecesi hava sıcaklıkları -16 ile -6 derece arasında değişecek.