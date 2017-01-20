Geçtiğimiz günlerde kar yağışlarıyla beyaza bürünen Makedonya’da bugün soğuk ve parçalı bulutlu hava hakim olacak.

Meteoroloji ülke genelinde en yüksek hava sıcaklıklarının 0 ile 4 derece arasında değişmesini öngörürken, başkent Üsküp’te termometreler en çok bir dereceye kadar çıkacak.

Sabah 08.00’da yapılan ölçümlerde Mavrova -6 dereceyle en soğuk yer olarak göze çarparken, buradaki kar kalınlığı da 84 santim olarak açıklandı.

Meteoroloji, hafta sonu havanın bulutlu sabahları ise derecelerin eksiyi göstereceğini tahmin ederken, hafif şiddetli kar ve yağmur yağışlarının Pazartesi akşamı ve Salı günü yağmasını bekliyor.