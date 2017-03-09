Hidrometeoroloji İdaresi, Makedonya’da bugün parçalı bulutlu ve yer yer yağışlı bir hava tahmininde bulundu. Dün özellikle Batı ve Güneydoğu kesimlerinde görülen yağışların bugün hafif şiddetle Güneydoğuda akşam saatlerinde yağması bekleniyor.

Kuzeyden sert rüzgarların esmesi öngörülürken, ülke genelinde en yüksek sıcaklıklar 11 ile 14 derece arasında değişecek.

Üsküp’te de parçalı bulutlu bir hava beklenirken, güneş zaman zaman yüzünü gösterecek. Başkentteki en yüksek sıcaklık 13 dereceye kadar çıkacak. Kuzeyden esecek rüzgarların şiddeti ise artacak.

Meteorologlar, yarın da benzer bir havanın hakim olmasını ancak yağmur yağışlarının daha artacağı tahmininde bulunuyor.

Hafta sonu ise daha güneşli bir hava bizi beklerken, Cumartesi günü Kuzeyden esecek şiddetli rüzgarlar tahmin ediliyor.