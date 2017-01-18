Kamu Sağlığı Enstitüsü, hava kirliğinin hastalıkların %35’ine neden olduğunu açıkladı. Enstitünün, Finlandiya’daki ilgili kurum işbirliğinde yaptığı araştırmaların sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı.

Hava kirliliği yılda 1.300 kişinin hayatını kaybetmesine neden olurken, yapılan araştırmanın sonuçlarına göre Avrupa’da hava kirliliği en yüksek şehir Üsküp.

Bu tür çalışmaların diğer şehirlerde de yapılıp hava kirliliğine dikkat çekilmesi gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Dragan Gyorçev, “Benzer çalışmaların yapıldığı Bükreş ve Budapeşte’de metreküp başına PM 2,5 parçacıkları ortalama 30-40 mikrogram seviyesinde. Üsküp’te ise metreküp başına PM 2,5 parçacıkları 70 mikrogram olarak hesaplandı” ifadelerini kullandı.

Hava kirliliğinin kalp-damar rahatsızlıkları, inme ve akciğer kanserini tetiklediğini kaydeden Gyorçev, hem vatandaşların hem de yerel ile merkezi yönetimin buna karşı önlem alması gerektiğini söyledi.