Makedonya Sağlık Bakanlığı, tüm işyerlerine hamile bayanlar ve 60 yaş üzeri kronik hastalara bugün ve yarın izin verilmesi konusunda çağrıda bulundu. Ayrıca, işleri açık havada olan çalışanların iş saatlerinde değişiklik yapılması gerektiği ifade edildi.
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada dondurucu soğukların sağlık açısından bir tehdit olduğu için bu uyarılara dikkat edilmesi gerektiğinin altı çizildi.
İşleri açık havada olan çalışanların, çalışma saatlerinin 10.00 ile 16.00 şeklinde uygulanmasını ve her iki saatte bir çalışmaya ara verilmesi gerektiği de ifade edildi.
'Tehlikelerin Atlatılması İçin Zamanında...
THY'nin Üsküp-İstanbul Seferi İptal Edildi...
Meteorolojinin Hava Tahminleri Ne Diyor?
Hamile ve Kronik Hastalara Bugün ve Yarın İzin...
Gostivar'da Şehitler İçin Mevlit Programı...
Merkez Jupa'da Kar 30 Santimetreye Ulaştı
Kar Yağışı Yüzünden Araçlar Mahsur Kaldı
Makedonya Güne Eksi Derecelerle Uyandı; Mavrova’da...
Yorumlar