



Makedonya Sağlık Bakanlığı, tüm işyerlerine hamile bayanlar ve 60 yaş üzeri kronik hastalara bugün ve yarın izin verilmesi konusunda çağrıda bulundu. Ayrıca, işleri açık havada olan çalışanların iş saatlerinde değişiklik yapılması gerektiği ifade edildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada dondurucu soğukların sağlık açısından bir tehdit olduğu için bu uyarılara dikkat edilmesi gerektiğinin altı çizildi.

İşleri açık havada olan çalışanların, çalışma saatlerinin 10.00 ile 16.00 şeklinde uygulanmasını ve her iki saatte bir çalışmaya ara verilmesi gerektiği de ifade edildi.