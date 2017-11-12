Halbank’ın Butel bulunan şubesine bu sabah 09.30 sularında silhalı soygun gerçekleşti.
İçişleri Bakanlığı, olayı MİA’ya doğrularken üç soyguncunun silahlarla henüz açıklanmayan bir miktarda para alıp kaçtığı belirtildi.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.
Üsküp’te Polis Operasyonu; 13 İşletme Kapatıldı
Üsküp’te “10 Kasım Atatürk’ü Anma...
Mekez Jupa Belediye Meclis Başkanlığına Fehmi...
Makedonya’ya Gelen Türk Turist Sayısı 100...
Manastır’da Atatürk’ü Anma Törenine Yoğun...
Yoğun Sis Hava Ulaşımını Hafif Şekilde...
İran Makedonya Büyükelçisi Karimi’den Büyükelçi...
Üsküp Devlet Hastanesinde Doktora Bıçaklı...
Yorumlar