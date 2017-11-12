Halbank’ın Butel bulunan şubesine bu sabah 09.30 sularında silhalı soygun gerçekleşti.

İçişleri Bakanlığı, olayı MİA’ya doğrularken üç soyguncunun silahlarla henüz açıklanmayan bir miktarda para alıp kaçtığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.