Makedonya’daki en büyük bankalardan biri olan Halbank AD Skopje’nin yeni Genel Müdürü Dr. Bilal Sucubaşı, ziyaretlerine devam ediyor.

Sucubaşı, son olarak heyetiyle birlikte Maliye Bakanı Dragan Tevdovski’ye bir ziyarette bulundu.





Dr. Bilal Sucubaşı, 16 Ekim'den itibaren Halkbank AD Skopje'nin Genel Müdürü olarak atanmıştı.