Üsküp Emniyet Müdürlüğü, hafta sonunda 28 kazanın meydana geldiğini, üçü ağır olmak üzere toplam 32 kişinin yaralandığını açıkladı.

Cuma gecesi meydana gelen 15 kazanın 8’inde 17 kişinin yaralandığı, diğer kazalarda ise sadece maddi hasar olduğu belirtildi. Cumartesi günü 5, Pazar günü ise 8 kaza meydana geldi.

Üç günlük sürede 42 sürücüye hız limitini aşmak, 11’ine alkollü araç kullanmak, 13’üne kırmızı ışıkta geçmek, 3’üne de yayarla yol vermemekten dolayı ceza kesildi. 9 yaya da kırmızı ışıkta geçmekten dolayı cezalandırıldı.

Yanlış park edilen 50 araç da kaldırıldı.