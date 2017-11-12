İçişleri Bakanlığının verilerine göre Cuma gününden Pazar gününe kadar Üsküp’te 40 trafik kazası meydana geldi. Dördü ağır toplam 16 kişi yaralanırken, 24 kazada maddi hasar meydana geldi.

Bunun yanı sıra hız sınırını aşan 135, alkollü veya ehliyetsiz araç kullanan 46, hatalı solama yapan 12 sürücüye ceza kesildi. Yanlış park edilen 111 araç da cezalandırılırken, 133’ü yanlış park edildikleri gerekçesiyle kaldırıldı.