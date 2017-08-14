Üsküp Emniyeti, hafta sonuna ilişkin trafik kazaları hakkında bilgi verdi.

Buna göre hafta sonu meydana gelen 30 trafik kazasında bir yaya ağır olmak üzere 11 kişi yaralandı.

Yapılan trafik kontrollerinde hız sınırını aşan 69 sürücüye ceza kesilirken, alkollü araç kullanan 7 kişi trafikten men edildi. Bunun yanı sıra kırmızı ışıkta geçen 5, hatalı solama yapan 3, ehliyetsiz araç kullanan 37, emniyet kemeri takmayan veya telefonda konuşan 12 ve kask takmayan 16 motosiklet sürücü hakkında da ceza yazıldı.

Hatalı park yapan 105 araç da kaldırıldı.