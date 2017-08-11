Makedonya’da bugün güneşli ve çok sıcak bir hava hakim olacak. Meteorolojinin tahminlerine göre sıcaklıklar 40 dereceyi aşacak. Başkent Üsküp’te de en yüksek sıcaklık 40 dereceyi görecek.

Hafta sonu ise havaların serinlemesi bekleniyor. Cumartesi günü öğleden önde parçalı bulutlu ve sıcak bir hava, öğleden sonra çok bulutlu havaya dönüşecek. Akşam saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağışın gece boyunca devam etmesi bekleniyor.

Pazar günü ise sıcaklıkların 10 derece kadar düşeceği ve havanın parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor.