Makedonya’da bugün güneşli bir havanın hakim olması bekleniyor. Öğleden sonra bulutların artacağı tahmin edilirken, meteorologlar Kuzeybatı, Doğu ve Kuzeydoğu kesimlerinde akşam saatlerinde yağmur beklentisini açıkladı. En yüksek sıcaklıkların 16 ile 27 derece arasında değişmesi bekleniyor.

Üsküp’te de öğleden önce güneşli havanın etkili olacağı kaydedilirken, öğleden sonra bulutlar aratacak ve beraberinde hafif-orta şiddetli bir rüzgar getirecek. Başkentteki en yüksek sıcaklık 25 dereceyi görecek.

Yarın da benzer bir havanın etkili olması beklenirken, en yüksek sıcaklıklar 15 ile 26 derece arasında değişecek.

Meteorologlar Pazar günü sıcaklıkların 28 dereceye çıkacak olmasına rağmen yağmur yağışları öngörüyor.

Ülke genelinde etkili olması beklenen yağışların Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde çok daha etkili olacağı ve metrekare başına 25 litre yağış alacağı tahmin ediliyor.