Makedonya İslam Birliği, 2017 yılı hac kayıtlarının 1 Ağustos’a kadar devam edeceğini duyurdu.

Bu yıl kutsal topraklara gitmek için Makedonya’ya 2 bin kişilik kontenjan ayrılırken, İslam Birliği Başkanı Süleyman Recepi şu ana kadar 700 başvurunun yapıldığını açıkladı.

24-26 Ağustos’ta kutsal topraklara hareket edecek olan hacı adayları, 11-13 Eylül arasında yurda dönecek.

İslam Birliğinin bu yıl hac için belirlediği fiyat ise 3 bin 900 dolar. Bu fiyatın içerisinde vize, gidiş-dönüş uçak bileti ile diğer ziyaretler sırasında kullanılacak araçlar, aşı ve hac ziyareti kapsamında sağlık hizmeti, Mekke ve Medine’de otelde konaklama, ihram ve kurban ve hac vergileri yer alıyor.