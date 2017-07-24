Makedonya İslam Birliği, 2017 yılı hac kayıtlarının 1 Ağustos’a kadar devam edeceğini duyurdu.
Bu yıl kutsal topraklara gitmek için Makedonya’ya 2 bin kişilik kontenjan ayrılırken, İslam Birliği Başkanı Süleyman Recepi şu ana kadar 700 başvurunun yapıldığını açıkladı.
24-26 Ağustos’ta kutsal topraklara hareket edecek olan hacı adayları, 11-13 Eylül arasında yurda dönecek.
İslam Birliğinin bu yıl hac için belirlediği fiyat ise 3 bin 900 dolar. Bu fiyatın içerisinde vize, gidiş-dönüş uçak bileti ile diğer ziyaretler sırasında kullanılacak araçlar, aşı ve hac ziyareti kapsamında sağlık hizmeti, Mekke ve Medine’de otelde konaklama, ihram ve kurban ve hac vergileri yer alıyor.
Hac Başvuruları 1 Ağustos’a Kadar Yapılabilecek
Doyran Halkı Referandumda Maden Ocaklarına...
Bugün Sıcaklıklar 40 Dereceyi Aşacak; Çarşamba’dan...
Makedonya, Kişi Başına En Çok Sigara Tüketilen...
Anayasa Mahkemesi Üyesi Salih Murat AB Temsilcisi...
Temyiz Mahkemesi, Adli Kontrol Kararlarını...
Hava Sıcaklıkları Artacak
Kumanova’da Trafik Kazası; 14 Yaralı
Yorumlar