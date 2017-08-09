Meteoroloji İdaresinin verilerine göre bugün Makedonya genelinde güneşli ve sıcak bir hava hakim olacak. En yüksek hava sıcaklığı 40 derece olacak. Öğleden sonra ülkenin güney kesimlerinde hafif şiddetli ve kısa süreli yağmur bekleniyor.

Başkent Üsküp’te de güneşli ve az bulutlu bir gün beklenirken, sıcaklıklar 39 dereceyi görecek.

Meteorologların tahminlerine göre sıcak hava dalgası Perşembe ve Cuma günü de kendisini gösterecek ve sıcaklıklar 40 derecenin üstüne çıkacak.

Cumartesi günü öğleden sonra bulutların artması ve ülke genelinde gece boyunca yağmur yağışları bekleniyor.