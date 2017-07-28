Meteoroloji İdaresinin verilerine göre bugün Makedonya’da güneşli ve sıcak hava etkisini gösterecek. En yüksek sıcaklık 34 dereceye çıkacak. Başkent Üsküp’te ise 30 dereceyi görecek.

Meteorologlar, önümüzdeki bir hafta içerisinde hava sıcaklıklarının günden güne artacağını tahmin ediyor.

Yarın hava sıcaklığının 38, Pazar ve Pazartesi günleri ise 39 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Salı ve Çarşamba günleri ise sıcaklıkları 40 dereceyi aşacağı tahmin ediliyor.