Meteoroloji İdaresi, bugün ülke genelinde güneşli ve az bulutlu bir hava tahmininde bulundu. En yüksek sıcaklıkların 22 ile 29 derece arasında değişmesi bekleniyor.

Başkent Üsküp’te de benzer bir havayla birlikte sıcaklıklar 26 dereceye kadar çıkacak.

Yarından itibaren hava sıcaklıklarında artış ve güneşli bir hava bekleniyor. Çarşamba günü 31 dereceye kadar çıkacak olan sıcaklıklar, Perşembe 32, Cuma günü ise 34 dereceyi görecek. Buna rağmen gece ve sabah saatlerinde sıcaklıklar 6 ile 16 derece arasında değişecek.