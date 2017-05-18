Birkaç gündür süren yağışlı ve bulutlu hava bugün yerini bol güneşli bir havaya bırakacak. Meteoroloji İdaresinin tahminlerine göre bugün ülke genelinde güneşli ve az bulutlu bir hava etkili olacak. En yüksek hava sıcaklığı 26 dereceye kadar çıkacak.

Üsküp’te de güneşin kendini göstermesi beklenirken, başkentte hava sıcaklığı 24 dereceyi görecek.

Meteorologlar güneşli havanın Cumartesi gününe kadar etkili olmasını bekliyor. Cumartesi akşamı hafif yağmur beklentisi bulunurken, yeni yağışlı hava dalgasının Pazar günü başlayacağı tahmin ediliyor.