Son birkaç gündür güneşli ve sıcak havanın hakim olduğu Makedonya’da bugün sıcaklıklar 21 dereceyi görecek.

Meteoroloji İdaresinin verdiği bilgilere göre güneşli hava ülke genelinde hakim olacağı gibi en yüksek sıcaklıklar 14 ile 21 derece arasında değişecek.

Üsküp’te güneşli havanın öğleden sonra yerini parçalı bulutlu bir havaya bırakması beklenirken, en yüksek sıcaklık 16 dereceye kadar çıkacak.

Yarın ise hava sıcaklıklarında düşüş ve yağmur bekleniyor. En yüksek sıcaklıkların 7 ile 15 derece arasında değişmesi tahmin ediliyor. Yağışlar, özellikle batı ve kuzey kesimlerde hakim olacak.

Pazar günü parçalı bulutlu ve 6 ile 12 derece arasında değişen sıcaklıklar, Pazartesi ise güneşli ve 8 ile 15 derece arasında değişen sıcaklıklar meteorologlar tarafından tahmin ediliyor.