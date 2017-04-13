



Makedonya ile Sırbistan'ın bağlayan 'Bogorodica' sınır kapısında gümrük ekipleri tarafından 144 kilogram kenevir otu ele geçirildi. Uyuşturucunun Bulgaristan vatandaşı bir kişinin yabancı plakalı yük aracıyla Makedonya'da çıkarken yakalandığı öğrenildi.

Makedonya Cumhuriyeti Gümrük İdaresi tarafından yapılan açıklamada sürücünün yetkililere aracın boş olduğunu ve kaydı yapılması gereken herhangi bir malzemenin olmadığını söylediği fakat ekiplerin sürücüden şüphelenip aracı incelemeye aldıkları belirtildi. Ekiplerin inceleme sırasında 144 kilogram kenevir otu ele geçirdikleri de belirtildi.