Nebiler Nebisi Hz. Muhammed (s.a.s.)’in dünyaya teşriflerinin kutlandığı Kutlu Doğum Haftası, Makedonya çapında kutlanmaya başladı. Yapılan değişik programlarla birlikte bu önemli gün en iyi bir şekilde kutlanırken, Resneli bayanlar bu önemli günü bu yıl da kutlamanın şerefine nail oldu.

Uzun yıllardan beri dini günlerde faaliyetlerini aralıksız devam ettiren Resne Müftülüğü Hacı Murat Kur’an Kursu öğrencileri, bu Kutlu Doğum Haftası’nda da faaliyetlerini es geçmedi.

Resne Müftülüğü Muallimesi Hfz. M-r. Hacer V. Sulooca’nın önderliğinde bugün, Hacı Murat Kur’an Kursu öğrencileri tarafından hazırlanan özel Kutlu Doğum Haftası programı, yoğun bir katılıma şahitlik etti. Resne bayanlarının büyük ilgi gösterdiği programda, âlemlerin Efendisi Hz. Muhammed (s.a.s.)’i anlatan ilahi ve şiirler yer aldı. Salavatlarla anlamlı bir giriş yapılan programda, Mevlid-i şerif ve dualar okundu.



Programın sonunda ise Resne Müftülüğü Muallimesi Hfz. M-r. Hacer V. Sulooca’nın anlamlı konuşması yer aldı. Uzun yıllar aradan sonra yeniden Resnelilerin Allah’ın kelâmı Kur’an-ı Kerim’i öğrenmelerine vesile olan ve halen bu yönde çalışmalarını yürüten Muallime Hacer V. Sulooca, şimdiye kadar 7’den 70’e birçok kişinin Kur’an-ı Kerim’i öğretmesinin yanı sıra temel dini bilgileri de öğrenmelerine büyük katkı sağladı.

Muallime Sulooca, konuya ilişkin yaptığı konuşmasında Kutlu Doğum’un önemine temas etti. Allah’ın habibinin her zaman gönüllerde olduğunu ve hiçbir zaman ölmediğini ve ölmeyeceğini ifade etti. Hfz. M-r. Hacer V. Sulooca’nın konuşmasından oldukça etkilenen Resneli bayanlar, kendisine ve öğrencilerine teşekkürlerini sundular.



Etkileyici konuşmanın akabinde, dua ve Hatim duasıyla program son buldu. Resneli Bayanlar ise bir sonraki programda buluşmanın sabırsızlığıyla memnuniyetlerini ifade ettiler.

