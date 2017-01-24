Kamu Sağlığı Enstitüsü, 2017’nin ikinci haftasında yeni grip vakası sayısının 5 bin 472 olarak kayda geçtiğini, bu sayının yılın ilk haftasına göre %32,2’lik azalma gösterdiğini açıkladı.

Sırasıyla en çok grip vakası Üsküp, Maanastır, Kavadarça ve Pirlepe’de görüldü.

Gribe yakalananların %71,9’u 15-64 yaş grubunu kapsarken, 65 yaşında üstündekiler %13,8, 0-4 yaş arası çocuklar %7,9 ve 5-14 yaş arası olanlar %6,4’ü oluşturdu.

Ekim, Kasım, Aralık ve Ocak aylarını kapsayan 2016/2017 kışında toplam grip vakası 29 bin 315 olarak açıklandı.