Kamu Sağlığı Enstitüsü, 2017’nin ikinci haftasında yeni grip vakası sayısının 5 bin 472 olarak kayda geçtiğini, bu sayının yılın ilk haftasına göre %32,2’lik azalma gösterdiğini açıkladı.
Sırasıyla en çok grip vakası Üsküp, Maanastır, Kavadarça ve Pirlepe’de görüldü.
Gribe yakalananların %71,9’u 15-64 yaş grubunu kapsarken, 65 yaşında üstündekiler %13,8, 0-4 yaş arası çocuklar %7,9 ve 5-14 yaş arası olanlar %6,4’ü oluşturdu.
Ekim, Kasım, Aralık ve Ocak aylarını kapsayan 2016/2017 kışında toplam grip vakası 29 bin 315 olarak açıklandı.
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