Makedonya Demiryollarının çalışanları, iki aylık maaşlarının ödenmediği gerekçesiyle geçtiğimiz hafta başlattıkları grevi devam ettirecek. Bu yüzden tren ulaşımı bugün de gerçekleşmeyecek.

Sendika, yönetimle bir an önce masaya oturup Aralık ve Ocak ayı maaşlarının ödenmesi konusunda görüşmelere başlanmasını talep etti. Aksi takdirde 2 bin 600 çalışanın greve devam edeceği belirtildi.