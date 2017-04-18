Türkiye’deki referandum sonuçları kutlamaları vesilesiyle Gostivar halkı dün “Şükür Helvası” dağıttı.
Öğle saatlerinden itibaren hazırlanan helvalar, Saat Camiinin yanında vatandaşa dağıtıldı. Burada toplanan vatandaşlar referandum sonuçları vesilesiyle duydukları memnuniyeti dile getirdi.
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