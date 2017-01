Ultraslan Makedonya Galatasaray Taraftar Derneği, 5 Ocak Perşembe akşamı Türkiye ve diğer bölgelerdeki terör olaylarında şehit düşenler için mevlit okuttu.

Siyasi parti liderleri ve temsilcileri, üniversite hocaları, dernek temsilcileri ve yüzden fazla kişinin katıldığı mevlit programında, Hafızlar Elyesa Asani, Mahmut Boles ve Zuhri Selimi Kuran-ı Kerim okudu.

Dernek Başkanı Sezer Purde, yaptığı konuşmaya terör olaylarında şehit düşenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek başladı.

Purde, “Üzülerek ifade etmekteyim ki bütün bu olaylar anavatanımız Türkiye’nin gücünü çekemedikleri için yapılmıştır. Bu saldırıları ana vatanımız dışında yaşayan Türkler olarak sert bir dille kınıyor ve her zaman da anavatanımız Türkiye’nin yanında olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Her kim ki Türkiye’ye düşmanlık yapıyorsa bizler de dahil dünyadaki her yerde yaşayan Türklere yapılmış gibi algılıyoruz. Şimdi de bu zor günlerde hepimiz birlik ve beraberliğimizi korumalıyız” ifadelerini kullandı.

Programın sonunda katılımcılara helva ikramı yapıldı.