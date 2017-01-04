Ultraslan Makedonya Galatasaray Taraftar Derneği, 5 Ocak Perşembe günü dernek mekanında saat 19.00’da Türkiye ve diğer bölgelerdeki terör olaylarında şehit düşenler için mevlit okutulacağını duyurdu.

Dernek tarafından yapılan açıklamada, “Türkiye’de terör saldırıları sonucu şehit edilen polis memurlarımız ve din kardeşlerimiz ile orta doğuda özellikle Halep’te terör saldırıları sebebi ile şehit olan Halepli kardeşlerimiz ve en son Reina gece kulübünde gerçekleşen terör saldırısında hayatını kaybeden kardeşlerimiz için mevlidi şerif okutulacaktır.



Bu sıkıntılı zamanlarda birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç duymaktayız.Bu sebeple düzenleyeceğimiz mevlit programında tüm Gostivar ve yöresi halkımızın, gönül verdiği takım ayrımı yapmadan katılmalarını bekliyoruz” denildi.

Programa, Hafızlar Elyesa Asani, Mahmut Boles ve Zuhri Selimi’nin katılacağı kaydedildi.