Gostivar halkı, referandumda çıkan “Evet” sonucunu kutlamak üzere helva dağıtımı gerçekleştirecek.
Gazetemize konu hakkında ulaştırılan bilgilere göre helva dağıtımı 15.00’da Gostivar’daki Saat Camii yakınlığın yapılacak.
Gostivar’da Referandum Sonucu Helvayla Kutlanacak
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