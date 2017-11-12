Makedonya’da yeni seçilen belediye başkanlarına hayırlı olsun ziyaretinde bulunan TİKA Üsküp Program Koordinatörü Aytekin Ayden, dün Gostivar Belediyesinin yeni Belediye Başkanı Arben Taravari’yle görüştü.

Gostivar Belediyesinde gerçekleşen görüşmede, şu ana kadar Gostivar’da gerçekleştirilen projeleri görüştü.

TİKA’nın Gostivar’a verdiği büyük destek ve gerçekleştirilen projelerden dolayı teşekkürlerini sunan Taravari, önümüzdeki dönemde bu işbirliğinin artarak devam etmesini temenni etti.



Taravari, Türkler başta olmak üzere diğer toplulukların haklarının gerçekleştirilmesine yönelik yapacağı çalışmalar hakkında bilgi verdi.